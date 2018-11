ESCLUSIVA TMW - Cornago (As): "Prima o poi Suso tornerà in Spagna"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Il Real Madrid ha il nome di Suso in agenda perché incarna il profilo del giovane calciatore spagnolo di talento, come Asensio, Isco e Ceballos". Negli ultimi giorni, complice la clausola risolutiva da appena 40 milioni inserita nel contratto col Milan, si è parlato molto dell'interesse delle merengues nei confronti di Suso. Ne abbiamo parlato con Eduardo Cornago, collega spagnolo di as e Bernabéu Digital: "Ovviamente, non è l'unico obiettivo, e molto dipenderà da tante circostanze, dal suo rendimento fino a fine stagione e dal fatto che il Real non abbia altre opportunità".

Vestirà di blanco?

"Da quel che so, l'operazione è difficile perché il Real si sta spostando molto verso il mercato sudamericano sotto la guida di Juni Calafat (dirigente che si occupa del mercato latino, ndr) e questo complica le cose per Suso, perché i posti sono ovviamente contati".

Cosa si dice in Spagna del suo rendimento?

"È un calciatore che prima o poi tornerà in Spagna. Nel Milan sta facendo molto bene e qualsiasi giocatore spagnolo che giochi all'estero vuole vestire la maglia delle grandi della Liga".

E del suo contratto?

"Mi ha sorpreso sapere di questa clausola così bassa. Ripeto: prima o poi tornerà in Spagna".

Come mai il calcio spagnolo non ha puntato su di lui?

"In realtà credo che non si tratti di una mancanza di interesse. Il problema è che squadre come Valencia, Atlético o Sevilla non si sono impegnate a sufficienza per prenderlo al tempo. Ora Suso non ha più il ruolo di giovane promessa, ma di grande giocatore con la possibilità di diventare una stella".

Diventerà un punto fermo della nazionale spagnola?

"Non ho dubbi su questo. È pronto per affrontare una sfida che è complicata, ma dimostrerà che può essere un elemento fondamentale per Luis Enrique".