ESCLUSIVA TMW - Coronado-Chievo, l'agente: "Aspettiamo l'accordo con il Trapani"

© foto di Alessio Alaimo

Igor Coronado e il Chievo Verona, ore di attesa. "Stiamo aspettando che il Trapani trovi l'accordo con il Chievo, che sarebbe la squadra giusta per Igor", dice a TuttoMercatoWeb l'agente del giocatore del Trapani, Joao Santos. E se l'operazione andasse in porto, per Coronado si realizzerebbe il sogno che culla fin da piccolo. "Fin da bambino Igor - prosegue l'agente - sognava di giocare in serie A. Ora che c'è questa possibilità vorrebbe realizzare il sogno".