ESCLUSIVA TMW - Criniti: "Cagliari, voto 6,5. Bene Pavoletti, avrei tenuto Isla"

© foto di Gilberto Poggi/TuttoLegaPro.com

"Al Cagliari do un 6,5 come voto". Parole e musica di Antonio Criniti, ex dei sardi dal 1991 al 1994, a TMW analizza il mercato della squadra di Giulini: "Mi sarei aspettato un giocatore di caratura internazionale per andare a completare un organico già soddisfacente. Soprattutto con gli arrivi di Pavoletti, van Der wiel e Cragno".

La rivelazione?

"Non sottovaluterei Romagna, di cui si dice un gran bene: tutto sommato il Cagliari può salvarsi nuovamente senza problemi".

Un colpo che l'ha convinta e uno che si aspettava.

"Pavoletti è il colpo che mi ha più stupito. Non avrei fatto partire Isla, che poteva servire a dare un'ossatura al reparto di centrocampo, anche e soprattutto a livello di esperienza".