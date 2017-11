ESCLUSIVA TMW - Crotone e Brescia pensano ad Ardemagni

© foto di Federico Gaetano

Sirene di mercato anche per quanto riguarda la serie B ed uno degli attaccanti più affidabili dell’intera cadetteria. Il bomber dell’Avellino Matteo Ardemagni è infatti oggetto dell’interesse di diverse società. In primis il Brescia, disposto ad investire buona parte del suo budget invernale per riuscire a fare proprio uno dei finalizzatori principali del campionato; ed in seconda battuta anche il Crotone, sempre alla ricerca di opportunità valide per rafforzare il proprio impianto avanzato. Da segnalare anche un’offensiva da parte del Fortuna Dusseldorf, impegnato in Germania nella rincorsa ad un posto nella prossima Bundesliga.