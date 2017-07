ESCLUSIVA TMW - Crotone, ottimismo per Budimir. Trotta può tornare

Fonte: Dal nostro inviato a Milano, Francesco Fontana

© foto di Federico Gaetano

Ante Budimir è sempre più vicino al ritorno al Crotone. Il club calabrese sta cercando di chiudere per l'attaccante della Samp, in tal senso i prossimi 2-3 giorni saranno decisivi per l'eventuale fumata bianca ma fra le parti si respira ottimismo per la buona riuscita dell'operazione. Nei prossimi giorni, inoltre, è previsto un incontro col Sassuolo per parlare della possibile permanenza allo Scida di Marcello Trotta.