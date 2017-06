ESCLUSIVA TMW - Crotone, si insiste per Petkovic. Idea Pavlovic, le ultime

Sempre attivo il mercato del Crotone, con il suo dg Raffaele Vrenna quotidianamente al lavoro a Milano insieme al ds Ursino per rinforzare la squadra. Aria di rinnovo biennale per il portiere Marco Festa, si parlerà a breve anche del prolungamento di Stoian. Serie di incontri oggi per il Direttore Generale Raffaele Vrenna che oggi si è intrattenuto con Ulisse Savini: proposto Pavlovic della Sampdoria, un'idea a cui si può lavorare. Durante i colloqui si è parlato anche di Ajeti. Mentre il Crotone prova ad insistere per Petkovic della Stella Rossa, classe 92, un'idea che può diventare qualcosa di più e la sensazione è che possa essere un colpo importante. Contatti anche con l'agente Paolo Palermo al ristorante Cavallini, tra una battuta e l'altra il procuratore napoletano ha simpaticamente proposto Floro Flores. Chissà. Mentre Matteo Materazzi, agente di Kragl, ha parlato del suo assistito che piace pure a Bari e Chievo. In uscita da Crotone dopo il rinnovo, Bruno, che potrebbe andare al Catania. Mentre Firenze, dopo il rinnovo, potrebbe andare alla Pro Vercelii. Ora due giorni di riposo, comunque senza abbassare la guardia perché il mercato non dorme mai. E il Crotone fa sul serio. Raffaele Vrenna e Giuseppe Ursino sempre operativi, a caccia di rinforzi...