ESCLUSIVA TMW - Crotone, si lavora per blindare Firenze: la situazione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Crotone al lavoro per blindare i suoi gioielli. Marco Firenze è un autentico protagonista con la maglia della Paganese, ha il contratto in scadenza con la società della Famiglia Vrenna nel 2018 e le parti hanno già intavolato i discorsi per prolungare. Si va verso il rinnovo. Intanto si sono mossi Cesena, Salernitana e Ternana. Informazioni e sondaggi con l'agente Pisacane. Firenze riscuote consensi. E il Crotone si muove per blindarlo...