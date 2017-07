ESCLUSIVA TMW - Crotone, trattativa per Jacquet del Nacional Asuncion

Nuova idea per la difesa del Crotone. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarebbe in corso una trattativa tra il club pitagorico e l'entourage di Miguel Jacquet. Classe 1995, ha già 68 presenze coi professionisti con la maglia del Nacional Asuncion in Paraguay. Già Nazionale Under 20, ha esperienza anche in Copa Sudamericana. E' stato vicino al Cruzeiro, piace al Lille che pensa al parcheggio belga e per questo si è inserito il Crotone. Le parti discutono della contropartita economica col giocatore blindato al Nacional da una clausola da 2 milioni circa per l'80% del cartellino.