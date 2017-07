ESCLUSIVA TMW - Ct Polonia U21: "Kownacki un talento, puntiamo su Dragowski"

"Obiettivo la fase finale in Italia nel 2019". Il traguardo è fissato per la Polonia Under 21, reduce da un Europeo di categoria, disputato in casa, per niente entusiasmante. Presente a Ponte di Legno per seguire Dawid Kownacki, il commissario tecnico Czeslaw Michniewicz ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni.

Mister, le chiedo un commento su Dawid Kownacki.

"In Polonia è considerato un grande talento. E' alla sua prima all'estero ma è in un'ottima squadra con giocatori importanti in attacco. E' stata una piacevole sorpresa al Lech Poznan, ora però ha bisogno della collaborazione del gruppo e degli attaccanti. E' un ragazzo intelligente con una buona visione di gioco e lo ha dimostrato nell'amichevole contro la Cremonese, un gol e un assist. Deve lavorare e avere pazienza, con Quagliarella può imparare molto. Siamo molto contenti del suo inserimento in squadra e di come viene utilizzato dal mister".

Alla Samp ci sono altri due giocatori polacchi: Linetty e Bereszynski.

"Linetty arriva anche lui dal Lech Poznan, ha giocato molto nella prima squadra e ha un background importante. Anche lui è un giocatore intelligente e quando gioca fa sempre le scelte giuste. Al Lech era in ballottaggio con Murawski ed è riuscito, piano piano, a conquistarsi un posto in squadra. Bereszynski è un giocatore molto valido e secondo me può diventare il sostituto di Piszczek in nazionale maggiore".

Nel campionato italiano gioca anche Dragowski, portiere della Fiorentina.

"Lo andremo a vedere domani. E' un giocatore su cui punteremo. E' un talento, in Polonia è stato segnalato come miglior portiere giovani. E' approdato alla Fiorentina per crescere e migliorare. Ha un potenziale importante e crediamo possa diventare un grande portiere".