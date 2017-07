ESCLUSIVA TMW - Cupi: "Napoli da Scudetto. Che acquisto Mario Rui"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore di Roma, Empoli e Napoli Andrea Cupi ha parlato così durante la puntata odierna di "A Tutto Mercato": "Il mercato della Roma è stato positivo finora. Si sta facendo una squadra giovane, Monchi è molto abile da questo punto di vista. Il centrocampo giallorosso è molto forte, può fare la differenza. Ci sono calciatori con personalità ed esperienza, che possono mettere in difficoltà qualunque squadra. A prescindere dai reparti, è il volume della squadra che può fare bene, anche perché Di Francesco è preparatissimo. Mahrez? Con un innesto del genere la Roma ha le carte in regola per fare un ottimo campionato. Skorupski? In questi due anni è cresciuto moltissimo a Empoli. Ha buone potenzialità tecniche, soprattutto tra i pali. Spero che nella Roma abbia delle chances. Napoli? Può essere l'anno giusto per vincere lo Scudetto. C'è entusiasmo e armonia. La squadra gioca a memoria e Sarri la conosce nel dettaglio. Reina è un portiere difficile da rimpiazzare, sarebbe complicato per un nuovo acquisto togliergli il posto. Mario Rui? E' un grandissimo innesto per il Napoli. Conosco bene Mario, è forte nelle due fasi e ha personalità".

Guarda la puntata completa nei video in calce.