ESCLUSIVA TMW - Cupi: "Napoli, difesa collaudata. Koulibaly fa la differenza"

Difese a confronto. Quella della Roma e del Napoli, che si affronteranno domani all'Olimpico. Ne abbiamo parlato con Andrea Cupi, che in carriera ha vestito le maglie dei partenopei e dei giallorossi. "Stiamo parlando di due difese forti: quella del Napoli si conosce di più e lavora da più tempo insieme. Credo che comunque faranno bene entrambe. E' chiaro che, per quel che riguarda la Roma, con la partenza di Rudiger qualcosa è stato perso ma l'impressione è che i giallorossi possano comunque ottenere ugualmente e buoni risultati anche in questo reparto. Il Napoli, come detto, è più esperto in difesa anche perché Sarri sta allenando da tre anni i suoi giocatori"

Due parole su Koulibaly: è l'elemento che più di altri svetta...

"Sta facendo la differenza. Ora si gioca più a sinistra e anche lui è coinvolto di più sulla sinistra perché lì ci sono notevoli qualità tecniche. Il gioco si sviluppa di più sulla sinistra anche perché lui e Insigne possono mettere in difficoltà chiunque".