esclusiva D. Rossi: "Fonseca merita un plauso. Intelligente, ha trovato la formula giusta"

Anche Delio Rossi, intervenuto a TMW, ha espresso il suo parere sugli allenatori di A e il loro 'rendimento' in questo primo scorcio di stagione. ecco, qui sotto, il pensiero dell'ex tecnico biancoceleste:

Allenatore rivelazione: "Se dico Pioli e De Zerbi non credo di sbagliare. In una situazione difficile il tecnico del Milan ha fatto bene e sta continuando a lavorare ottimamente. Altri tecnici pur facendo bene hanno squadre ancora più strutturate. Per esempio Gattuso e Inzaghi hanno lavorato in modo egregio ma hanno un materiale diverso. Mi è piaciuto anche Fonseca che è riuscito ad imporsi in una situazione non facile. Vivo a Roma e so che a volte non è affatto semplice convivere con le pressioni".

Allenatore che ha fornito più spunti tattici: "Forse De Zerbi ha fatto vedere qualcosa in più però è anche vero che è più semplice farlo al Sassuolo che in una big. Anche Fonseca ha dato spunti, ha dato un'identità alla squadra. Non era semplice. E' venuto dall'estero e dopo un anno di apprendistato è stato bravo a trovare la formula giusta in base ai giocatori che ha a disposizione. E' stato intelligente"

Allenatore che ha sfruttato meglio le 5 sostituzioni. "Un conto è fare con tutto il rispetto 5 cambi al Genoa, altro discorso se li fa la juve. E' una questione legata alla qualità dei giocatori che ti ritrovi: Non è un discorso che riguarda esclusivamente gli allenatori, le big hanno una rosa più profonda delle altre e quindi da questo punto di vista possono fare più scelte".

Allenatore delusione: "Al momento è difficile dirlo, i bilanci sono parziali. Sono state giocate 8 gare e sarebbe ingiusto andare a cercare una delusione. Stiamo parlando anche di un campionato anomalo con squadre partite senza preparazione".