ESCLUSIVA TMW - Danilo e il futuro. Ora è derby tra Conte e Guardiola

© foto di J.M.Colomo

E' di fatto sfumata l'ipotesi Juventus per Danilo, terzino destro del Real Madrid. L'acquisto di Douglas Costa dal Bayern Monaco blocca il potenziale approdo del brasiliano visto il suo status di extracomunitario (la Juve poteva prenderne uno solo dopo Rodrigo Bentancur dal Boca Juniors, ndr). E ora? Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, i Blancos e l'agente del ragazzo avrebbero subito ricevuto chiamate dagli uomini mercato di Chelsea e Manchester City. La richiesta del Madrid non si discosta dai 30 milioni ma la sensazione è che il futuro di Danilo sarà in Premier. Tra Chelsea e City.