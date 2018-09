ESCLUSIVA TMW - Darren Anderton: "Icardi bravo, Kane di un altro pianeta"

© foto di Imago/Image Sport

Dici Darren Anderton e dici Tottenham. Dici pure talento, puro e cristallino. Uno che era una promessa, un crack del calcio britannico negli anni '90. 305 presenze con gli Spurs, la bacheca che raccoglie solo una League Cup non tradisca: il quarantaseienne di Southampton ha raccolto molto meno di quanto meritava in carriera. Adesso vive negli States e da South Beach racconta per Tuttomercatoweb.com il Tottenham, avversario Champions dell'Inter.

A bruciapelo: Harry Kane o Mauro Icardi?

"Ci sono dubbi? Harry, senza ombra di dubbio. Ha vinto, ha convinto. Ha segnato più di tutti al Mondiale, non si è mai fermato. E' un giocatore completo ed è tra i migliori al mondo".

Il migliore?

"Diciamo tra i migliori... Icardi, comunque, è un buon attaccante, importante, ma tra i due non ci sono dubbi. Kane".

Che è stato pure uno dei big confermati in un'estate incredibile del Tottenham. Zero acquisti. Zero cessioni

"Sì, in fans si interrogano su questo ma scordate un fattore: tante conferme. E' interessante e altrettanto importante analizzare l'ultima storica sessione di mercato degli Spurs".

Conferme significa certezze.

"Guardate Lucas Moura: dopo un periodo di rodaggio, è stato eletto miglior giocatore del mese di agosto in Premier League e questo dice quanto sia importante la squadra, il gruppo. Ci sono giocatori che hanno fatto un grande Mondiale, altri oggetto di richieste importantissime ma il club è stato abilissimo a trattenerli".

Lo stesso vale per Mauricio Pochettino.

"Quando uno va, viene, parte, è difficile dare un'identità. E' importantissimo che il Tottenham abbia confermato un grande talento in panchina come Pochettino, sono fortunati ad averlo. I giocatori conoscono il suo schema e in questo stanno crescendo".

Dell'Inter che pensa?

"E' una bella squadra, sono una squadra che cerca sempre di essere al top. Manca un po' dall'Europa e dagli States non la seguo troppo ma non è certo un cliente facile".

Le manca però un ex Spurs, Luka Modric...

"Lo amo, sarebbe stato un grande colpo. Il Tottenham è stato capace di dare al calcio giocatori pazzeschi come lui e Gareth Bale".

Che al Real Madrid prenderà i galloni di stella da Cristiano Ronaldo, finito alla Juventus.

"Interessante, sarà sicuramente un grande innesto in positivo. E' un vincente, ama vincere, ama essere al centro di tutto e farà grandi cose alla Juventus".