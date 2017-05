ESCLUSIVA TMW - De Agostini: “Alves e Higuain top, Buffon da Pallone d'oro”

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci ha pensato Gonzalo Higuain a trascinare la Juventus alla vittoria a Montecarlo contro il Monaco. Una doppietta che avvicina la Juventus alla finalissima di Champions League. “Ma bisogna prestare attenzione per la gara dello Stadium”, è il monito dell'ex bianconero Luigi De Agostini che - attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com - ha poi proseguito in merito alla squadra di Max Allegri: “Il mister fa bene a tenere la squadra con i piedi ben ancorati a terra, c'è la gara di ritorno da giocare e si sa che in queste competizioni tutto può cambiare in un attimo”.

La finale, però, è a un passo. “Assolutamente sì, la Juventus ieri ha offerto una prestazione di grande spessore. Non è una novità, ma riuscirci in Champions non è mai scontato. Adesso bisogna pensare alla prossima gara, quella in campionato contro il Torino, poi sarà il momento di ripensare al Monaco”.

Il mercato estivo ha portato, probabilmente, quei calciatori che mancavano alla Juve per puntare alla massima competizione europea. “Esatto, ieri sono arrivati due assist di Dani Alves e due reti di Gonzalo Higuain. Gente che ha grande esperienza internazionale, rinforzi di spessore che si sono aggiunti ai grandi calciatori bianconeri come Buffon, Chiellini, Barzagli, Bonucci, Marchisio, Dybala”.

A proposito di difesa, ieri Buffon ha tenuto la porta imbattuta per la sesta volta di fila in Europa. “Non credo che sia un caso, assolutamente no. Perché la difesa bianconera è la più forte al mondo, ma già da qualche anno”.

Per Buffon è l'ultima occasione per vincere la Champions e, magari il Pallone d'oro. “Gigi è un fuoriclasse assoluto, gioca da venti anni a grandi livelli e meriterebbe di alzare al cielo la Champions. Per il Pallone d'oro staremo a vedere, ci sono tanti italiani che l'avrebbero meritato in passato. Penso a Scirea, Baresi, Maldini. Purtroppo i giudici non hanno considerato troppo questi campioni del passato, tutti difensori tra l'altro. Chissà se con Buffon, nei prossimi mesi, cambierà qualcosa”.