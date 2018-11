ESCLUSIVA TMW - De Biasi: "Sorpreso da Ventura. Bravo Mancini su Tonali"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Meritatissima la panchina d'Oro ad Allegri, è un allenatore molto bravo e fuori dagli schemi. E' un allenatore di grande spessore. Andreazzoli? Mi dispiace tanto per l'esonero, una persona seria e onesta che non è stata fortunata in questa stagione". Parole e pensieri di Gianni De Biasi, allenatore intervistato in esclusiva da TMW.

Quanto pesa la vittoria della Juventus di ieri a San Siro?

"La Juventus ieri aveva la rabbia della sconfitta immeritata contro Mourinho, è una squadra che ha elementi di grandissima qualità e ha una organizzazione capace di rimodularsi gara dopo gara".

Napoli e Inter le avversarie principali?

"Si. Credo l'obiettivo principale della Juventus sia vincere la Champions. Poi lo Scudetto è un obiettivo plausibile, possibile".

Chi vedi meglio nella lotta Europa League?

"Il Torino può ambire a un posto UEFA. Credo sia possibile, anche se bisognerà fare attenzione pure a Sampdoria e a Fiorentina".

Cosa pensi delle convocazioni di Mancini?

"Grifo lo conoscevo bene, giocava nell'Eintracht quando io seguivo un mio calciatore che militava lì. Ha buona fantasia e qualità tecnica, negli ultimi anni ha fatto bene. Se Mancini l'ha chiamato credo sia pronto".

Tonali l'erede di Pirlo?

"Le etichette non mi piacciono, non mi piace metterle a nessuno, ma credo sia un giocatore che, nonostante sia giovanissimo, abbia già dimostrato di poter tenere le redini del Brescia. Questo ragazzo deve essere tenuto in considerazione, bravo Mancini a convocarlo per fargli annusare l'aria di Coverciano".

Sorpreso dalle dimissioni di Ventura al Chievo?

"Un pochino sì. O non ha letto bene prima la decisione o c'è stato qualcosa che noi non sappiamo".