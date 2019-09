Fonte: dall'inviato a Manchester, Marco Conterio

Nigel De Jong, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Mario Balotelli, suo ex compagno di squadra, a margine della partita d'addio al Manchester City di Vincent Kompany. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb: "È tornato a casa, dalla famiglia. Ci sparlo spesso ed è felice. Per lui è importante essere in un ambiente in cui è felice. Ha bisogno di altre due settimane per essere in forma, ma Mario è Mario e la qualità non si discute".

Giusto trasferimento per ritrovarsi?: "Sì, lo è. L'Italia è il suo Paese, Brescia la sua città. L'ho sentito, è felice" .

Segui ancora il Milan?: "Hanno fatto dei buoni acquisti, sono contento che sia tornato Maldini che è un uomo di grande esperienza e la giusta mentalità".