ESCLUSIVA TMW - De Pauli: "Barça felice per la Roma. Juve, 50% di chance"

Per parlare delle sfide di Champions di Roma e Juventus, accoppiate rispettivamente con Barcellona e Real Madrid, TuttoMercatoWeb ha contattato in esclusiva Andrea De Pauli, corrispondente in Spagna del Corriere dello Sport: "Inizio parlando della Roma. Qui in Spagna sono tutti felici per il Barça, diciamo che era la squadra che preferivano nell'urna. Questa idea è un po' viziata dall'ultimo precedente di 6-1, non credono che sarà una passeggiata ma sono abbastanza soddisfatti".

Come arriva il Barcellona di Valverde alla sfida?

"Molto bene, Valverde ha dato grande equilibrio e con la partenza di Neymar è migliorato moltissimo. In stagione il Barça ha perso solo due partite in estate e la sfida di Copa del Rey contro l'Espanyol, questo la dice lunga sulla forza dei blaugrana. Un problema di non poco contro credo che sarà l'assenza di Busquets. I medici hanno detto che sarà clinicamente guarito il giorno dopo la gara d'andata, magari potrà forzare per esserci ma dubito che vogliano rischiarlo. Poi ci sarà il solito Messi, Suarez che deve sbloccarsi in Champions, Jordi Alba che gioca decisamente meglio da quando se n'è andato Neymar... Insomma, secondo me alla Roma è andato malissimo, questo sorteggio".

E la Juve col Real Madrid?

"L'ultimo precedente è traumatico, ma nelle ultime doppie sfide la Juve ha sempre fatto meglio. Da parte del Real Madrid c'è grande rispetto per la Juventus. Ora nei Blancos Ronaldo è tornato al top, mentre Bale non è nel miglior momento della carriera e proprio per questo almeno nell'andata immagino un 4-4-2 con Vazquez al posto del gallese. Per quanto riguarda Sergio Ramos, invece, i problemi fisici sono oramai alle spalle. Il Real Madrid arriverà bene alla sfida, per questo dico che la Juventus dovrà fare un partitone".

Concorda con chi dice che sulla doppia sfida la Juve può giocarsela alla pari?

"Faccio una premessa: il Real quando sente odore di Champions si trasforma. Io credo che gli unici problemi del Real siano in panchina, perché l'undici titolare è fortissimo. Con gli addii estivi i Blancos hanno diminuito le alternative, il 'fondo dell'armadio', come dicono da queste parti. Detto questo per me non c'è questa grande differenza fra le due squadre, anche perché credo davvero che la maggiore preparazione tattica di Allegri rispetto a Zidane possa incidere sulla doppia sfida. Quindi dico che la Juve ha il 50% di chance di passare il turno".