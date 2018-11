ESCLUSIVA TMW - De Ponti: "Santander mi ha colpito: si fa preferire a Simeone"

Il derby dell'Appennino dovrà servire al Bologna e alla Fiorentina per provare a dare una svolta al campionato. Ma all'interno del match non mancheranno altre sfide interessanti, come quella tutta sudamericana in attacco tra il paraguaiano Santander e l'argentino Simeone. Per analizzarla ci siamo rivolti ad un vecchio bomber come Gil De Ponti. Non è un doppio ex, ma poco ci manca, avendo giocato a lungo nel Bologna ed essendo un fiorentino purosangue. "Il problema di Simeone - spiega a Tuttomercatoweb.com - è che gli arrivano pochi cross. Santander invece esce fuori dall'area e riesce a crearsi delle situazioni pericolose. E poi probabilmente conta anche l'aspetto del'esperienza, pur essendoci tra i due giocatori solo tre anni di differenza".

Simeone cosa deve fare di più?

"Credo che debba darsi da fare anche lui. Deve andare a cercarsi qualche pallone fuori area e partecipare di più alla manovra".

All'inizio dell'anno quello tra Santander e Simeone sembrava un confronto impari e invece adesso...

"Stiamo parlando di due centravanti diversi. Santander sicuramente si fa apprezzare anche per il modo in cui aiuta la squadra".

Lei chi preferisce oggi?

"Oggi Santander. Non credevo molto in lui e invece ho visto che è molto pericoloso, lotta, salta bene di testa, non molla mai".

La Fiorentina avrà bisogno di intervenire sul mercato per l'attacco...

"Tutti vorrebbero giocatori più forti ma dipende sempre dalla volontà di investire da parte della società. Certo, vedendo che Pjaca non gira servirebbe un altro attaccante: per lottare per le prime posizioni servirebbe due-tre giocatori discreti".

Bologna-Fiorentina invece che partita sarà?

"Dopo una sosta qualcosa può non funzionare. Credo che la Fiorentina debba stare attenta al Bologna che in casa riesce a fare più punti che in trasferta. Il pareggio non servirebbe granchè a nessuna delle due formazioni".