esclusiva De Sisti: "Roma, ora la continuità. De Paul centrocampista maturo e pronto al salto"

La Roma, ma anche la Fiorentina e l'Udinese. Con Picchio De Sisti si parla a Tuttomercatoweb.com delle sue ex squadre ma anche del campionato in generale. "I giallorossi stanno andando a fasi alterne - spiega - c'è comunque un bel gruppo di lavoro e ci sono buoni giocatori. Non va dimenticato l'infortunio di Zaniolo, gran giocatore. In fin dei conti manca quella continuità per poter essere ancora più competitiva. E per non guardare la Lazio dal basso in alto... Però in ogni caso la squadra di Fonseca è sempre lì a ridosso del quarto posto"

Nelle ultime due gare come le è sembrata la Roma?

"Col Gent ha vinto senza incantare, col Lecce invece l'ho vista meglio, peraltro contro un avversario che di solito fa un bel calcio. Mi è piaciuto Mkhytarian, giocatore forte, di valore e che sta dando il suo contributo".

Che si aspetta dal finale di campionato?

"Nella lotta al vertice si è inserita la Lazio, con merito per come sta giocando. L'Inter si giocherà le sue risorse per diventare l'anti -Juve anche se al momento questo ruolo pare ricoprirlo la Lazio. La Roma deve restare agganciata al quarto posto, deve saper soffrire e cercare di infilare una serie positiva".

Passiamo ad Udinese-Fiorentina: da doppio ex come se la immagina?

"Con Iachini i viola hanno deciso di percorrere una strada nuova. Ora si vive intensamente ogni momento della gara, la squadra si cautela in difesa ed è pronta a ripartire in contropiede. E' una Fiorentina con una nuova vitalità, più vigorosa: Chiesa sta tornando, Vlahovic si fa spazio e Castrovilli gioca sempre bene. In più gli acquisti di gennaio stanno dando un loro apporto"

E l'Udinese?

"E' una squadra che ha vari giocatori scovati all'estero, come sanno fare i dirigenti friulani. Il migliore è De Paul che ha conquistato anche la Nazionale argentina. E' capace di lanciare lungo, sa segnare e crea palle-gol. E' un giocatore completo e a volte svolge un ruolo alla maniera dei vecchi centrocampisti. Prima era solo rifinitore. Se è da big? Spesso si arrabbia troppo ma è da grande squadra".

Lo avrebbe visto bene anche in viola?

"Sì anche se ora è difficile fare un ragionamento di questo genere. Quanto alla partita dico che sarà aperta, con una Fiorentina raccolta e pronta a ripartire".

Stupito da Vlahovic?

"E' sveglio sotto porta, abbastanza veloce, ha un bel fisico e di testa non è male. E' poi è giovanissimo..."