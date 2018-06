ESCLUSIVA TMW - Derby della Lanterna per Paciencia del Porto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il Genoa anche la Sampdoria sembra aver messo gli occhi addosso a Gonçalo Paciencia. Questo è quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com per l'attaccante di proprietà del Porto che piace anche in altri campionati. Dopo i sondaggi della Dinamo Kiev per lui si è mosso anche l'Eintracht Francoforte.