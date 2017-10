ESCLUSIVA TMW - Dezotti: "Messi migliore al mondo. Troppe pressioni sui nostri"

Gustavo Abel Dezotti, grande ex attaccante della Cremonese e della Lazio, ci racconta la soddisfazione della sua Argentina che nella notte scorsa, battendo l'Ecuador è approdata - non senza difficoltà - ai mondiali che si giocheranno in Russia. Il match di ieri è stato risolto da Messi con una tripletta e con Dezotti si parte parlando proprio del grande Dieci. "Sicuramente sarà protagonista ai prossimi mondiali - dice a Tuttomercatoweb.com - è il migliore del mondo. Sarà necessario che la squadra lo accompagni, nella speranza che il lavoro di Sampaoli possa dare i suoi frutti. Siamo davvero tutti contenti di questa qualificazione. Al tempo stesso qui in Argentina siamo contro una parte dei giornalisti perché hanno avuto poco rispetto di questa nazionale. Sono riusciti a far credere che arrivare in finale ai Mondiali e alla Coppa America e non vincere sia un disastro. In altre parti sarebbe stato un risultato comunque importante, qui da noi invece è stato fatto passare questo tipo di concetto. Solo qui da noi succede".

Come si spiega però i problemi dell'Argentina nelle partite precedenti?

"Ci sono state gare giocate non bene ma anche un po' di sfortuna, interventi decisivi del portiere, pali, traverse, gol falliti abbastanza clamorosamente. Quando sbagli 2-3 gare è chiaro che ti ritrovi in una situazione complicata. E se poi i giocatori si sentono anche caricati di ulteriori pressioni diventa ancor più dura. Stiamo parlando di calciatori che giocano in squadre tra le più importanti la mondo ma qui non vengono trattati così...".

Higuain tornerà protagonista in Nazionale?

"E' un bomber indiscusso, a mio parere la Nazionale ne ha bisogno. Certo, quando hai tanto attaccanti devi scegliere e tocca al tecnico. Meglio per lui che può scegliere. Un tecnico in questi casi con cos ì tanti attaccanti va a gusto personale. Tutti non può chiamarli".

Lazio e Cremonese le sue squadre in Italia continua a seguirle?

"sono lontano ma mi tengo informato e le partite della Lazio a volte riesco a vederle. A Cremona comunque ho ancora degli amici tra cui Antonio con cui parliamo della squadra. E sono felice che sia salita in B. La Lazio sta andando forte ma è sempre stata di livello alto. E ha un tifo eccezionale. La squadra da battere è sempre la Juve, la grande Signora, però ci sono anche Napoli e Inter".