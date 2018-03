ESCLUSIVA TMW - Dg Dinamo Kiev: "Noi favoriti? Anche lo Shakhtar lo era..."

Dopo tante polemiche, si torna al calcio giocato: la Lazio stasera cerca la qualificazione ai quarti di finale di Europa League contro la Dinamo Kiev. Impresa non da poco per i biancocelesti, che a Roma hanno incassato due reti pareggiando 2-2. Per saperne di più sull'atmosfera che attende Immobile e compagni allo Stadio Rosso, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il dg degli ucraini Rezo Chokhonelidze.

Direttore, il 2-2 dell'andata è sicuramente un bel punto di partenza per la Dinamo in vista della gara di stasera. Non trova?

"Lo è solo numericamente, il calcio è imprevedibile. Non credo che partiamo avvantaggiati, la Lazio è una squadra fortissima e arriverà qui con tanta rabbia. E' vietato fare calcoli, anche lo Shakhtar martedì sembrava favorito contro la Roma e poi...".

Neanche il fattore campo potrà essere d'aiuto?

"Sarà importante giocare in casa nostra, ma il fattore campo in questi casi conta poco. Così come noi abbiamo fatto un buon risultato in Italia, la Lazio può fare lo stesso a Kiev. Noi poi siamo stati fermi tanto tempo a causa della lunga pausa invernale, non sarà facile".

Che Dinamo Kiev si aspetta dunque?

"La solita di sempre. Vogliamo imporre il nostro gioco dovunque e contro chiunque. Questo è un club con tanta storia, che ha sempre avuto grandi campioni tra le sue fila e ha vinto trofei su trofei. Sbaglia chi pensa che stasera la Dinamo si difenderà e basta per gestire il risultato dell'andata, ce la giocheremo a viso aperto".

Guardando in casa Lazio, quale giocatore temete di più?

"La Lazio è nel complesso un'ottima squadra, ma Immobile è un fenomeno vero. Quest'anno ha già segnato 24 reti in campionato e dovremo quindi tenerlo d'occhio dal primo all'ultimo minuto del match".

Nella Dinamo Kiev, invece, pochi campioni affermati, ma tanti giovani interessanti.

"Sono d'accordo. La gara contro la Lazio sarà importantissima per la crescita dei nostri giovani talenti. Questa società punta molto sul settore giovanile e sulla linea verde, stasera in tanti avranno un'occasione speciale per farsi conoscere e notare. Sarà una grande notte per noi".