ESCLUSIVA TMW - Dg SPAL: "Che sogno la A. Ma non saremo una meteora"

"Abbiamo fatto qualcosa di straordinario". Parole ed emozioni di Davide Vagnati, direttore generale della SPAL, intervistato in esclusiva da TuttoMercatoWeb.com poche ore dopo la storica promozione in Serie A degli estensi.

Direttore, quali sono le sue prime sensazioni dopo aver raggiunto questo grande traguardo?

"Sono felice ed emozionato. La gente è impazzita di gioia qui a Ferrara. Vedere questo entusiasmo ci fa capire ancora di più la grandezza di quello che abbiamo fatto. La SPAL è tornata dove merita dopo un'attesa durata quasi cinquant'anni, ne siamo orgogliosi".

Dica la verità, avrebbe mai pensato di ottenere la promozione a inizio stagione? Per di più, a una giornata dalla fine del campionato e come prima della classe.

"Assolutamente no, devo essere sincero. Hellas Verona e Frosinone partivano con un blasone e mezzi molto più importanti dei nostri, ma siamo comunque riusciti a ribaltare ogni pronostico. Il merito va ai nostri ragazzi, che dopo 41 gare giocate al massimo ieri a Terni erano davvero stremati".

Un plauso anche al grande condottiero di questa cavalcata, mister Leonardo Semplici.

"Certamente. Semplici ha fatto un lavoro straordinario, ne approfitto per ringraziare lui e il suo staff: l'allenatore in seconda Andrea Consumi, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi, il preparatore dei portieri Cristiano Scalabrelli e il collaboratore tecnico Rossano Casoni, solo per citarne alcuni. Grazie di cuore alla proprietà, alla dirigenza, alla squadra, alla piazza e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere magica questa stagione. Vogliamo ripartire insieme".

Già da lunedì, dunque, testa alla Serie A?

"Da lunedì no, prendiamoci qualche altro giorno per festeggiare (ride, ndr). Scherzi a parte, ora viene il bello e dobbiamo attrezzarci al meglio per farci trovare pronti. Il prossimo anno giocheremo contro le squadre vere e servirà affrontare la Serie A sì come un sogno, ma anche come una realtà di cui vogliamo far parte a lungo. Intanto, però, godiamoci la promozione e l'affetto dei nostri tifosi".