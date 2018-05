ESCLUSIVA TMW - Di Fusco: "DeLa non ha torto. Faccia mea culpa sulla rosa"

Parole durissime quelle di oggi da parte di De Laurentiis sulla regolarità del campionato ("se manteniamo la distanza di sei punti dalla Juventus, se ci sono stati rubati otto punti io dichiaro che lo Scudetto è del Napoli. Qualcuno ci ha levato lo Scudetto, a quel punto"). Per commentarle abbiamo sentito il parere di Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli: "Per quanto riguarda il Var va utilizzato meglio ed è anche vero che ormai spessissimo - dice a Tuttomercatoweb.com - ci si ritrova a discutere di aiuti alla Juve. Quest'anno abbiamo apprezzato una squadra come il Napoli che è stata spettacolare per il gioco espresso ma che non ha portato a casa nulla. La Juve ha avuto numeri migliori e l'unica spiegazione tecnica è nella rosa, nel numero di giocatori qualitativi. Politicamente poi qualcosa da rivedere a proposito della Vecchia Signora ci sarebbe...".

Ma le parole di De Laurentiis non le sembrano fuori tempo. Poteva pronunciarle subito dopo Inter-Juve...

"Il presidente ci ha abituato a sbagliare la tempistica delle sue uscite. Ma non tutte le cose che dice sono sbagliate. Non ha tutti i torti, anche se deve fare il mea culpa sulla rosa. E' vero che oggi ha usato toni forti ma in fondo potrebbe essere quello che più o meno potrebbero sostenere o aver sostenuto in altri tempi i tifosi della Roma, dell'Inter o o della Lazio in riferimento alla Juve..."