ESCLUSIVA TMW - Di Fusco: "Napoli, punto su Leno. Serve rosa più competitiva"

Ingaggiato Verdi, il Napoli deve adesso accelerare sul mercato in entrata. A partire dal portiere, ruolo che deve essere coperto dopo la partenza di Reina. Tanti i nomi fatti finora, con Leno in pole-position (ma va trovato l'accordo col Bayer Leverkusen): "Per ora sono circolati nomi importanti - spiega a Tuttomercatoweb.com l'ex portiere partenopeo Raffaele Di Fusco - ma se devo esprimere una preferenza dico Leno, per qualità ed età. E' un portiere di maggior prospettiva e ha margini di crescita".

Si aspetta a questo punto un'accelerazione sul mercato in entrata?

"Ho spesso criticato De Laurentiis ma questa volta devo dire che ingaggiando Ancelotti ha dato un segnale forte, nei tempi e nei modi giusti. Il nuovo tecnico del Napoli rappresenta una garanzia tecnica. Le cose verranno fatte come si deve".

Tanti i nomi accostati al Napoli per la sostituzione dei partenti Jorginho e Hamsik. Per adesso però soluzioni non altisonanti...

"In questo periodo ci sono tante ipotesi per ogni ruolo. Ed è anche giusto così. A volte sono pure strategie di mercato: si fanno circolare certi nomi per poi andare a fari spenti su altri. Ma ripeto, Ancelotti è una garanzia tecnica. Quest'anno avevamo una squadra forte ma non la rosa. Nella prossima stagione si farà una rosa competitiva, più ampia e qualitativa".