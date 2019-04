ESCLUSIVA TMW - Di Gennaro: "Pioli persona seria. Dimissioni coerenti"

© foto di Federico De Luca

Stefano Pioli si è dimesso da allenatore della Fiorentina. Una decisione maturata dopo i fatti degli ultimi giorni e soprattutto dopo il comunicato di ieri, che lo invitava a mettere la stessa serietà nel proprio lavoro vista nel corso della prima parte della stagione. Per parlare di questo tema e del futuro della panchina viola, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha contattato in esclusiva l'ex centrocampista della Fiorentina e della Nazionale Italiana Antonio Di Gennaro: ""Sono dispiaciuto perché conosco Stefano da tanti anni ed è una persona seria che ha preso una decisione forte ma anche prevedibile vista la sua coerenza. Mi dispiace perché dopo la tragedia di Astori ha fatto una cosa strepitosa, motivando un gruppo che aveva vissuto sulla propria pelle una tragedia assurda. Lui per certi versi si è preso tutte le responsabilità, nonostante questo gruppo non fosse all'altezza dell'obiettivo settimo posto".

Perché negli ultimi anni la Fiorentina ha spesso interrotto bruscamente i rapporti con i propri allenatori?

"E' una bella domanda. Prandelli, Montella, Paulo Sousa... Sono allenatori che hanno fatto grandi cose a Firenze. Tutti hanno portato a casa risultati importanti prima di arrivare all'epilogo. L'allenatore paga sempre, ma dentro al club deve essere fatta una riflessione a 360° che non riguardi solo il tecnico ma anche i dirigenti. Come detto prima, la squadra di Pioli non era all'altezza dell'obiettivo settimo posto".

Adesso si parla di Bigica come possibile traghettatore.

"Conosco Bigica benissimo ed è sempre stato un allenatore in campo fin da quando era nelle giovanili. Lui ha degli obiettivi da conseguire con la Primavera ma il richiamo della prima squadra potrebbe essere troppo forte per rifiutarlo. Considerando che c'è anche una semifinale di Coppa Italia da giocare".

C'è anche chi parla di un possibile ritorno di Montella.

"Tutto sarebbe legato ai programmi della società. Lui dopo la Forentina non ha fatto benissimo quindi tornerebbee con delle belle motivazioni. Però quando allenava la Fiorentina era una squadra molto più forte di questa quindi dipende anche da ciò che la società sarebbe pronta a mettergli a disposizione".

Secondo lei quale potrebbe essere la scelta più giusta anche per lo spogliatoio?

Io penso che loro vogliano puntare su Di Francesco come dimostrato prima del suo approdo alla Roma. Quindi penso che traghetteranno la squadra fino alla fine dell'anno per poi compiere una scelta diversa per la stagione che verrà".

Quale sarà la reazione dello spogliatoio?

"Difficile saperlo. Di sicuro tutti erano molto legati a Pioli ed erano dalla sua parte. Adesso la società dovrà trovare le parole giuste per motivare la prossima decisione in chiave panchina anche per non buttare l'occasione in Coppa Italia".