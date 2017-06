ESCLUSIVA TMW - Diagne: "Europa? Non ora. Cina in crescita e pagano bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' in Italia da qualche giorno, per tirare il fiato e per recuperare al meglio dal problemino fisico che ha accusato nell'ultimo periodo. Poi Mbaye Diagne, attaccante senegalese, si tufferà nuovamente nella Chinese Super League col suo Tianjin Teda che il prossimo 17 giugno giocherà sul campo del Beijing Guoan. "Sto molto meglio fisicamente, grazie. Mi sto curando già da qualche settimana", ha detto ai nostri microfoni.

Come è giocare in Cina?

"All'inizio è stata dura, un calcio diverso e un modo di vivere molto diverso. Poi però mi sono ambientato e devo dire che adesso sto bene".

Qual è il livello del calcio cinese?

"Sta migliorando anno dopo anno, anche grazie all'arrivo di star dal vecchio Continente e non solo. Certo, non è ai livelli del calcio europeo, ma nemmeno così scadente come alcuni lo dipingono. In constate crescita".

A proposito di stelle del calcio mondiale: chi ti ha impressionato di più?

"Difficile dirlo, ci sono giocatori come Ramires, Tevez, Lavezzi, Hernanes o Obi Mikel, mio compagno di squadra, che rappresentano una garanzia. Forse però quello che mi sta impressionando di più è Hulk, sta avendo davvero un grande impatto con la nuova realtà".

In passato la Juve ha acquistato il tuo cartellino e hai girovagato per l'Europa. Ti piacerebbe tornare?

"Magari in futuro, ma non adesso. Qui ci sono giocatori buoni e si guadagna bene. Tra un paio d'anni ne riparliamo, ma in questo momento voglio portare avanti la mia avventura cinese".