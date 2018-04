ESCLUSIVA TMW - Diaz (Marca): "Real Madrid-Juve, l'arbitro non è stato decisivo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"L'arbitro ieri non è stato decisivo". José Félix Díaz, caporedattore del quotidiano spagnolo Marca, non sembra avere troppi dubbi sul rigore che ha deciso la sfida tra Real Madrid e Juventus. Dopo aver analizzato la reazione della stampa catalana, TuttoMercatoWeb.com ha voluto commentare la tanto discussa notte del Bernabéu proprio attraverso una delle più autorevoli voci in casa merengue.

Díaz, sciogliamo subito ogni riserva: il rigore c'era secondo lei?

"Secondo me sì. Credo che se fosse stato fischiato al 10', al 24' o al 60', anziché nei minuti di recupero, adesso non staremmo neanche qui a parlarne. Forse non è stato così netto, ma l'intervento disperato di Benatia su Vazquez c'è sicuramente stato".

Pensa che in semifinale sia arrivata la squadra più meritevole?

"A mio giudizio, considerando entrambe le partite, sia il Real Madrid che la Juventus avrebbero meritato la semifinale. Alla fine è passata la squadra di Zidane, ma non lo ha deciso certo l'arbitraggio. Ricordiamoci infatti che se al Bernabéu fosse finita 0-3 ci sarebbero stati i supplementari. Il discorso qualificazione, insomma, era tutt'altro che chiuso".

A risolvere il match, polemiche o meno, è stato l'uomo più decisivo del momento: Cristiano Ronaldo.

"Almeno in Champions, Cristiano Ronaldo è assolutamente il più decisivo di tutti. Su questo non ci sono dubbi. Il suo rigore è stato impeccabile e ha trascinato il Real Madrid alla sua ottava semifinale consecutiva, facendolo entrare ancora di più nella storia di questo club".

Real Madrid che ora è favorito per vincere la Decimotercera?

"Se guardiamo il suo cammino in Champions negli ultimi anni, il Real è per forza il favorito. Partite come quella di ieri insegnano però che nel calcio niente è scritto e che le cosiddette gare da dentro o fuori sono quasi sempre decise dai dettagli".