ESCLUSIVA TMW - Dini: "Semplici, impatto positivo. SPAL non ha mai timori"

Con la vittoria di domenica scorsa contro il Genoa la SPAL si è rilanciata nella corsa per restare in serie A. Tre punti preziosi dopo una serie di partite in cui, anche se i punti non erano arrivati, la squadra aveva destato una discreta impressione. Giulio Dini, avvocato e amico di Leonardo Semplici, il tecnico della SPAL, dice: "In effetti, a dispetto di ciò che racconta la classifica - spiega a Tuttomercatoweb.com - la squadra ha espresso un bel calcio, tra i migliori della serie A. E' un gioco propositivo, che ha permesso alla Spal di affrontare ogni avversario senza nessun timore. A volte è girata male, con gol presi nel finale ma forse era il dazio da pagare visto il primo anno in A".

Nel match vinto con il Genoa comunque è emersa la praticità della squadra...

"Sono stati messi in pratica gli insegnamenti di questa prima fase di campionato. Peraltro va detto che ha incontrato tante big, tra cui le prime tre in classifica".

Anche l'impatto di Semplici in A va considerato positivo...

"Sì, per il gioco e i valori espressi. La squadra è rimasta in partita con le grandi a testimonianza sì dell'applicazione dei giocatori ma anche delle idee. Il problema è che in Serie A il minimo errore non ti viene perdonato. Però la SPAL ha ampiamente dimostrato di potersela giocare fino alla fine".