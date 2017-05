ESCLUSIVA TMW - Domenech: "Juve unica capace di battere il migliore: Zidane"

Fonte: Di Marco Conterio e Raimondo De Magistris

Presente al WyScout Forum allo Juventus Stadium, l'ex ct della Francia, Raymond Domenech, è ora responsabile degli allenatori francesi. Con lui quella di Tuttomercatoweb.com e TMW Radio è una chiacchierata a trecentosessanta gradi. Che parte dalla Juventus. "E' l'unica squadra capace di battere il Real in finale. E' l'unica, in assoluto, in Europa, capace di farlo. La Serie A? Sarebbe un peccato se non dovesse farcela. Dopo il ko contro la Roma tutto può essere. Potrebbero non vincere anche se credo che lo faranno".

Chi è il suo manager preferito in Italia?

"E' difficile definire un manager 'preferito' anche se il migliore tecnico italiano è Zidane. Ha lavorato a lungo in Italia ma è un francese. Però in Italia ci sono tanti grandi tecnici: quando alleni alla Juventus, Roma, Napoli, non sei un pessimo tecnico, anzi. Dipende dai giocatori, dal club, ma non si possono classificare i tecnici. L'Italia ha 20-30 ottimi allenatori e per questo i grandi tecnici allenano a Madrid, Barcellona, Monaco. E' un giro...".

Zidane è il miglior tecnico francese a suo avviso, dunque?

"Ci sono i migliori del periodo. Mourinho era il migliore tre anni fa, ora no. Per adesso, Zidane è il migliore, visto che vincerà la Liga e forse la Champions. Alla fine dell'anno sarà il migliore dell'anno. Il prossimo sarà forse un altro".

Che ne pensa della stagione di Allegri?

"E' un'ottima stagione quella della Juventus, senza dubbio. Se dovesse vincere Serie A e Champions, allora sarà lui il miglior tecnico".

Chiudiamo con Mbappè. E' il nuovo Thierry Henry?

"Può esserlo ma ha solo diciotto anni. Ha tanto da fare prima di essere Henry: Thierry ha vinto campionati, trofei con la Nazionale. E' il miglior marcatore della storia della Francia. Dobbiamo aspettare: può essere uno dei migliori al mondo tra cinque sei anni".

Qual è il problema di Kondogbia?

"L'Inter. E' solo l'Inter il problema di Kondogbia".