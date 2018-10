ESCLUSIVA TMW - Domenghini: "Inter, c'è anche fortuna. Il bel gioco non ci sarà"

Il grande ex interista dice: "Icardi sempre fermo in area come un semaforo. Candreva l'esterno più forte"

"Ora è stato trovato il modulo giusto ed è arrivata anche la fortuna". Angelo Domenghini, un grandissimo del nostro calcio ed ex interista, ha le idee chiarissime sui nerazzurri. "C'è anche la buona sorte perché Handanovic doveva essere espulso e il gol di icardi era in fuorigioco", dice a Tuttomercatoweb.com. "Quando le cose vanno bene tutto ruota a tuo favore. E' un'Inter competitiva, che con Nainggolan è molto più forte e equilibrata. Gli esterni vanno un po' a corrente alternata ma Candreva è il più forte di tutti, anche di Perisic".

In ogni caso l'Inter ha trovato la strada giusta?

"Quando si vince la strada è giusta. Poi bisogna vedere che cosa succede quando arriva un ko. Manca ancora il gioco, che va a sprazzi".

Col tempo lo troveranno?

"No, non lo troveranno nè col tempo nè... con la grandine. I calciatori non sono adatti a giocare bene. Icardi là davanti fa il palo di ferro, sta fermo come un semaforo e così non si può costruire il bel gioco. Icardi dovrebbe andare in appoggio ai centrocampisti, dare un aiuto per farli respirare e invece è sempre bloccato in area".

Sarà comunque un'Inter almeno da secondo posto?

"La Juve è un'altra cosa, ha un gioco e calciatori diversi. L'Inter potrà arrivare seconda o terza o quarta ma cambierà poco. Conta arrivare primi".