ESCLUSIVA TMW - Domenghini: "Ninja-Cagliari scelta di cuore. Inter, sfoltire"

Nainggolan verso il Cagliari. Il belga pare aver deciso di tornare a vestire la maglia rossoblù. Ne abbiamo parlato a TMW con Angelo Domenghini, grande ala destra che con i sardi vinse lo scudetto nel 1970. "E' la scelta del cuore, Nainggolan al Cagliari è già stato e si è trovato benissimo. Quando i giocatori vanno via dalla Sardegna vogliono poi tornarci. Cagliari è una città stupenda con un pubblico eccezionale. E il calcio viene vissuto in modo meno esasperato rispetto ad altre parti".

Perchè Nainggolan ha fallito all'Inter?

"All'Inter hanno fallito tutti, non solo lui. Tutti hanno messo del loro nella stagione nerazzurra, poi magari si tirano fuori polemiche su Nainggolan ma ci sono altri giocatori che hanno fatto peggio di lui".

Cosa prevede per l'Inter nella prossima stagione?

"Credo che la Juve continuerà a vincere. E per quanto riguarda Dybala sono d'accordo con Cassano: è un buon giocatore ma non un fuoriclasse perchè non l'ha ancora dimostrato. E poi all'argentino va trovato un ruolo. Per me è una seconda punta che può spaziare dove vuole lui"

Tornando all'Inter?

Sta costruendo una buona squadra, ora deve vendere considerato che ci sono 35 giocatori. Come si può allenare una squadra con tutti questi calciatori? Bisogna sfoltire la rosa. Dzeko vedo che è ancora alla Roma. Se viene all'Inter magari Icardi finisce ai giallorossi... Credo che comunque l'Inter dovrà esser forte in difesa e in mezzo al campo. Non so se Conte darà un gioco di qualità e quantità. Per tutto il campionato servirà finalmente continuità".