ESCLUSIVA TMW - Dominissini: "Udinese, Fofana, Jankto e Samir i valori aggiunti"

L'Udinese è ripartita dopo un mercato senza colpi roboanti ma puntando ancora sui giovani. Loris Dominissini, che dei friulani è stato giocatore e allenatore, analizza il mercato dei bianconeri e spiega: ""Il trend degli ultimi anni è sempre stato di questo tipo: cercare di valorizzare i giovani mantenendo la categoria. Il progetto - dice a Tuttomercatoweb.com - è questo. Non vedo differenze, anche quest'anno sono stati presi due-tre giovani interessanti con lo scopo di valorizzarli. Sono stati tenuti Fofana, Jankto e Samir che cresceranno ancora e saranno i valori aggiunti. L'Udinese insomma non ha cambiato rotta. E anche il campionato credo che sarà sulla falsariga dell'anno passato".

Un'annata tranquilla insomma..

"Gigi Delneri ha fatto più punti dell'anno passato e se non ci fosse stata un po' sfortuna avrebbe potuto chiudere al decimo posto". Credo che più o meno possa essere quella la dimensione dell'udinese.

Dei nuovi chi la intriga di più?

"Gli stranieri non li conosco a fondo perchè non sono certamente quelli mediaticamente più noti. Lasagna lo abbiamo visto nel Carpi anche in A, è un investimento su un giocatore che ha buone qualità ma tutte da confermare".