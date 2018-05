ESCLUSIVA TMW - Donnarumma-Liverpool, summit fra Raiola e Klopp

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Liverpool fa sul serio per Gianluigi Donnarumma. I Reds sono alla ricerca di un portiere di sicuro affidamento e che possa occupare il ruolo per una decina di anni a venire, dopo le esperienze Mignolet e Karius. Così c'è stato un summit, nei giorni scorsi, tra Jurgen Klopp, allenatore dei finalisti di Champions League, e l'agente del calciatore, Mino Raiola. Sul tavolo però non si è parlato solo del portiere milanista, ma anche di Kluivert jr, ala dell'Ajax, già cercato nei giorni scorsi dalla Roma. Allo stato attuale delle cose, però, non ci sono ancora offerte sul tavolo per Gianluigi Donnarumma da parte del Liverpool.