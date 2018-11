ESCLUSIVA TMW - Dossena: "Italia in crescita. Ma siamo distanti dalle big"

Fonte: Dal nostro inviato ad Amsterdam

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"I segnali sono positivi. Abbiamo toccato il fondo un anno fa e dopo un anno i segnali di ripresa ci sono". C'è anche Beppe Dossena, ex calciatore e allenatore italiano giramondo, al Wyscout Forum 2018 di Amsterdam. "Gli ultimi segnali - prosegue - non sono sufficienti per riposizionarci dove questa Nazionale sedeva in passato, ma Mancini sta facendo quello che era giusto fare. Giochiamo senza un punta fissa, con palla a terra e usiamo i brevilinei, ma perlomeno abbiamo possesso palla e copriamo la metà campo avversaria. Certo, il gap con le prime è ancora ampio".

Mancini nel gruppo Italia sta inserendo anche diversi giovani.

"Anche il fatto di stare insieme è importante. Oggi c'è un blocco della Juventus composto da Bonucci-Chiellini che può portare avanti questo momento di transizione, è giusto che comincino a giocare con questi giovani affinché possano aiutarli nella crescita".

Nel breve-medio periodo come i club possono aiutare la Nazionale?

"Qui siamo in Olanda, un paese in cui i giovani giocano a prescindere. Ma il nostro movimento non possiamo paragonarlo a questo. Il giovane se gioca fa esperienza, non basta allenarsi con i grandi campioni o pranzare con loro. Da questo punto di vista siamo ancora molto indietro, ma i club decidono per conto proprio".

In chiusura: tra Torino e Sampdoria chi ha più possibilità di qualificarsi alla prossima Europa League?

"La partita che li ha visti di fronte ci ha dato un risultato evidente: il Torino è stato superiore alla Sampdoria, che ha disputato un inizio di stagione perfetto ma adesso sta pagando un po'. Sono due squadre che hanno possibilità per qualificarsi alla prossima Europa League".