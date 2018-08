ESCLUSIVA TMW - Drago: "Bernardeschi con CR7 potenzierà le sue qualità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cristiano Ronaldo, Douglas Costa, Paulo Dybala, Juan Cuadrado. Quanti campioni nella Juventus, ma nel primo turno contro il Chievo a fare la differenza è stato Federico Bernardeschi, che si candida ad essere l'asso nella manica di Massimiliano Allegri. Nonostante l'enorme concorrenza, nella Juventus il talento italiano è destinato a crescere ancora e può essere una delle rivelazioni della stagione. Per approfondire la questione abbiamo contattato Massimo Drago, che lo fece esordire tra i professionisti a Crotone, l'anno dell'esplosione in Serie B. L'allenatore calabrese è intervenuto al microfono di Tuttomercatoweb.com: "Federico ha sicuramente ancora ampi margini di miglioramento. Allenarsi con campioni come Cristiano Ronaldo e Dybala non possono che accrescere le sue qualità. Allegri saprà come gestirlo e in che posizione farlo giocare, d'altronde ha già dimostrato di poter spezzare le partite".

Secondo lei riuscirà a trovare spazio? "La Juventus ha sempre dimostrato di far ruotare i giocatori molto. Con tre competizioni sulle quali lavorare ci sarà spazio per tutti, anche perché la Juve vuole arrivare in fondo in ogni torneo. Proprio per questo motivo c'è un organico più forte rispetto alle altre squadre e lui è una freccia in più nell'arsenale di Allegri. La differenza con le altre squadre sta proprio in questo".

Quanto è già cresciuto dall'esperienza al Crotone? "Sicuramente è maturato, sia mentalmente e fisicamente. Sono state valorizzate al meglio quelle che erano le sue qualità. D'altronde allenarsi con campioni ti porta ad avere una crescita sempre più importante".