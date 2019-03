ESCLUSIVA TMW - Ds Arezzo su Sala (65°): "Professionista. Ricorda Pasqual"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al numero 65 della classifica di TuttoMercatoWeb.com de "I 100 Giovani d'Italia" c'è Marco Sala, terzino sinistro scuola Inter oggi in prestito all'Arezzo in Serie C. Su di lui ha preso la parola il ds del club toscano Emiliano Testini: "Marco è un ragazzo serio che ha le possibilità di arrivare. Si tratta di un ragazzo che ha ottime capacità sia atletiche che tecniche in un ruolo dove in Italia non c'è grande disponibilità di talenti. Essendo così giovane ha ancora ampi margini di miglioramento, anche dal punto di vista fisico, ma dalla sua ha una grande professionalità e qualità importanti in entrambe le fasi. Chi può ricordare? Dico Manuel Pasqual ex Fiorentina oggi ad Empoli con il quale ho avuto modo di giocare in passato. Pasqual, ad oggi, rispetto a Marco ha una maggiore qualità sul cross, ma dalla sua ha invece una fase difensiva più attenta".