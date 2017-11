ESCLUSIVA TMW - DS Chievo: "Milik-Inglese? Valuteremo. La classifica ci piace"

Fonte: Dal WyScout Forum di Londra

© foto di Federico De Luca

C'è anche il Chievo Verona al WyScout Forum di Londra. Dalla città inglese l'occasione per approfondire con il direttore sportivo Giancarlo Romairone le ultime vicende relative al club clivense, che nell'ultimo turno di campionato ha pareggiato contro il Chievo.

Siete stati gli unici con l'Inter a fermare il Napoli in questo avvio di Serie A.

Un risultato positivo. Il pareggio è stato tutto sommato giusto, credo che questo 0-0 ci abbia dato ulteriore convinzione sulla strada intrapresa. Stiamo viaggiando tutti nella direzione giusta".

Sarri ha parlato di un Chievo eccessivamente difensivo.

"La disamina di Sarri è stata attenta e lucida, però non è stata la classica partita attacco contro difesa. Non c'è stato un bombardamento totale. Il Napoli ovviamente ha controllato il gioco, ma i tiri in porta non sono stati molti. La nostra è stata una prestazione difensiva, ma ordinata. Per molti il pareggio finale è stato il risultato più giusto".

Cosa Scudetto, quale è la squadra da battere?

"La classifica attuale rispecchia le reali forze del campionato. Il Napoli è primo con merito, ma Juve, Inter e Roma sono lì a testimoniare che sono ben presenti. Sono queste le formazioni titolate a lottare fino alla fine per lo Scudetto. Gli azzurri hanno un gioco incredibile, meritano tante belle cose, anche se a noi fa piacere averli fermati".

Scambio di prestiti Milik-Inglese a gennaio è possibile? De Laurentiis sta parlando molto di questo trasferimento.

"S'è dato tanto risalto a questa operazione, ma a gennaio manca ancora un po'. C'è rapporto tra proprietà e dirigenti e al momento giusto verranno fatte le migliori valutazioni".

Ma questo Chievo può privarsi di Inglese?

"Il mister ha a disposizione una rosa importante. Inglese è un giocatore di cui abbiamo tanto bisogno, ma chiaramente ci guarderemo bene intorno".

Che campionato attende il Chievo?

"Innanzitutto dobbiamo raggiungere la salvezza. Poi solo dopo si valuterà quanto tempo ci sarà a disposizione per pensare ad altro. La classifica ci piace".