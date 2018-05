ESCLUSIVA TMW - Ds Crotone: "Torneremo in A, squadra non sarà smantellata"

Fonte: Claudia Marrone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All'interno della kermesse 'Premio Malafemmena', tenutasi ieri a Pozzuoli, l'Adicosp (Associazione direttori collaboratori sportivi) ha assegnato il premio come miglior direttore sportivo della Serie A a Giuseppe Ursino, direttore del Crotone, che ha poi parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Un bel riconoscimento quello che Adicosp le ha assegnato. "È un premio che non va solo a me, ma che credo sia giusto condividere con tutta la società e la squadra dopo un anno tribolato. Abbiamo comunque alle spalle un percorso, dove non è tutto da buttare, delle cose importanti sono state fatte".

Da dove ripartirà il Crotone? "Adesso ci riposiamo un po', poi dalla settimana prossima ricominceremo a lavorare per rientrare al più presto in Serie A",

Cosa si poteva far di più in questa stagione? "Abbiamo fatto l'impossibile, abbiamo dato tutto, ma visto l'esito sicuramente degli errori sono stati commessi, anche se il campionato è stato molto equilibrato".

Cambia la categoria, ma la squadra? "Non sarà smantellata, ma i più richiesti andranno via, quello è normale. A ogni modo allestiremo una squadra competitiva".