ESCLUSIVA TMW - Ds Entella su Zaniolo (2°): "Cattivo come papà Igor"

Medaglia d'argento nella classifica de "I 100 Giovani d'Italia" stilata da TuttoMercatoWeb.com per Nicolò Zaniolo della Roma. Sul talento già protagonista anche con la Nazionale di Roberto Mancini abbiamo ascoltato Matteo Superbi, ds della Virtus Entella, primo club a credere nel ragazzo sia prima dei giallorossi che dell'Inter: "Che avesse davanti un futuro importante era facile capirlo - racconta il dirigente dei Diavoli Neri -, ma che nel giro di un anno e mezzo diventasse un titolare della Roma, con tanto di convocazione in Nazionale maggiore, era francamente impossibile da immaginare. Quando arrivò da noi a Chiavari impressionò tutti per la sua fisicità e la continua crescita che riusciva a mettere a frutto. In più, avendo avuto modo di giocare contro suo padre Igor durante la mia carriera da calciatore, ho rivisto in Nicolò la stessa cattiveria sportiva che portava anche il padre a "picchiare" noi difensori nonostante facesse l'attaccante. Quale il ruolo migliore per Zaniolo jr? L'ho visto far bene da mezzala, da trequartista e anche da attaccante esterno. Sinceramente non so se sia giusto dargli un solo abito, visto che ha mostrato grande efficacia in ogni occasione. A mio gusto personale lo vedo molto bene da trequartista".