ESCLUSIVA TMW - Ds Sagan Tosu: "Sogno di portare Gigi Buffon in Giappone"

Il calciomercato oramai è una questione globale, con anche i club extraeuropei che hanno fatto irruzione nelle trattative riguardanti i grandi nomi. Fra i paesi che stanno cercando di ritagliarsi uno spazio importante c'è sicuramente il Giappone che quest'estate è riuscito ad attirare l'interesse di Andres Iniesta. Di questo e tanto altro ha parlato il direttore sportivo del Sagan Tosu, Kim Jung Hoon, ai microfoni di TMW dal WyScout di Amsterdam.

Iniesta, Podolski ed il vostro Fernando Torres: il Giappone sta cercando di arrivare al top... "Quello giapponese è un calcio bello, nonostante quello che si pensa in Europa. Ci sono velocità, tecnica e soprattutto una grande mentalità da parte dei nostri giocatori, non solo quelli giapponesi. Abbiamo grandissimi stadi e anche per questo ci sono tanti tifosi che seguono la nostra squadra e tutte le altre del campionato".

Che significato ha l'arrivo di Fernando Torres? "E' una superstar mondiale, il suo nome si presenta da solo. I tifosi erano entusiasti al suo arrivo e vengono sempre a vederlo allo stadio. Per ora ha segnato 3 gol, ma noi ce ne aspettiamo tanti di più con la maglia del Sagan Tosu sulle spalle".

Al WyScout ha trovato qualche idea italiana? "Noi ovviamente seguiamo il campionato italiano, in fondo il nostro allenatore era Massimo Ficcadenti. Per il campionato giapponese non è importante la nazionalità dei giocatori, conta la qualità e soprattutto lo spirito con cui si presentano qua".

Ha un sogno italiano, per il suo Sagan Tosu? "C'è e faccio un nome preciso: Gigi Buffon, il miglior portiere di sempre".