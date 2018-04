ESCLUSIVA TMW - Ds Udinese: “Con Oddo anche domenica, tutti sotto esame”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Con fermezza dico che Massimo Oddo sarà il nostro allenatore anche contro il Crotone domenica indipendentemente dal risultato di oggi”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo dell’Udinese, Manuel Gerolin.

In sintesi il messaggio è: avanti con Oddo fino a domenica, le riflessioni sono rimandate a dopo in caso di sconfitta contro il Crotone?

“Io stesso mi faccio domande su di me. Contro il Crotone sarà la nostra finale di Champions League e in quell’occasione il nostro condottiero sarà Oddo. Chiaro che se non dovesse arrivare un risultato domenica saremmo tutti sotto esame, io per primo”.

Direttore e stasera? Sulla carta non c’è partita...

“Affrontiamo una squadra in grande forma. Nel calcio però mai dire mai, ci giocheremo la partita. Anche in funzione dello scontro di domenica che per noi è fondamentale”.