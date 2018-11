ESCLUSIVA TMW - Dunga: “Milan, Paquetà colpo. Fiorentina, non vendere i big”

“Il Milan ha fatto un grande colpo”. Parole firmate Carlos Dunga in esclusiva per TuttoMercatoWeb a proposito del nuovo acquisto rossonero, Paquetà. ”È un giocatore promettente, ha forza fisica e nell’uno contro uno fa la differenza. Sa entrare bene in area, ha un bel tiro dalla distanza. E poi - continua Dunga - sa fare gol pure di testa”.

Presentato così, sembra un fenomeno...

“No, ma è un giovane di qualità. Deve imparare ancora tanto. Ma nel Flamengo è riuscito a mettersi in mostra facendo bella figura. Nell’ultimo periodo ha faticato perché come tutti i giovani cerca di fare la guerra per imporsi. Ma la guerra serve a poco”.

Serie A. Ancora la Juve protagonista.

“Con Cristiano Ronaldo la Serie A è più seguita, ma per tornare ai livelli di un tempo c’è bisogno di altri campioni. Aiuta anche fare bene in Champions e la Juventus si sta comportando egregiamente, ma bisogna vincere”.

Champions League: domani si giocano Roma-Rea Madridl e Juventus-Valencia.

“La Roma quando c’è bisogno di fare il salto di qualità non riesce a tenere il passo. Speriamo che questa sia la volta buona, anche perché il Real Madrid non attraversa un bel momento. La Juve, beh, che dire... è forte”.

E la sua Fiorentina?

“È una squadra diversa da tutte le altre. C’è grande passione, ma anche polemiche. A Firenze ci sono sempre aspettative alte, purtroppo però questa squadra quando esce un giocatore che fa la differenza poi deve farne a meno. Colpa del mercato, perché la società puntualmente vende chi si mette in mostra. Mi auguro che la Fiorentina riesca a mantenere i suoi big, in squadra ci sono giovani interessanti. Soltanto mantenendo i calciatori più bravi per due o tre anni riuscirà a vincere qualcosa”.

Quando la rivedremo in panchina?

“Ero stato contattato dalla Colombia e da altre Nazionali. Però spesso si presentano tante persone per parlare della stessa cosa...e quindi meglio evitare”.