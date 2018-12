ESCLUSIVA TMW - Durante: “Milan, Paquetà va aspettato”

“La chiusura del mercato posticipata? È stata una decisione corretta, anche se poi non cambia molto perché chi deve fare le operazioni può farle in qualunque momento”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Sabatino Durante. “Rientro in Italia e a vedere il calcio italiano mi cadono le braccia. Vedo il nostro calcio caduto in basso. Poi il fatto che la Juve faccia bene da anni a livello internazionale è un discorso a parte. Ma, ad esempio, non capisco come l’Inter che è una squadra forte non giochi a calcio: zero ritmo. Paquetà? Dovrà essere aspettato. Non è pronto per fare la differenza. Il nostro calcio si affida a dei colpi di scena, ma strutturalmente siamo deboli”.