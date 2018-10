ESCLUSIVA TMW - Durante: "Paquetà un talento. Ma dove giocherà nel Milan?"

Sabatino Durante, procuratore che da anni vive e lavora in Brasile, ai microfoni di TMW ha presentato Lucas Paquetà, stellina del Flamengo che il Milan oggi ha acquistato per 35 milioni di euro: "E' un giovane con tante qualità e talento. Nel Flamengo nell'ultimo anno e mezzo ha ricoperto una infinità di ruoli e forse proprio per questo motivo, quando è stato chiamato nella nazionale brasiliana, non ha sfruttato bene l'occasione".

Qual è il ruolo in cui si esprime meglio?

"Innanzitutto chiariamo un concetto: non è Kakà, è un giocatore completamente diverso. Non è un calciatore che fa della progressione il suo punto di forza, ma punta tutto sulla giornata. E' più Dybala, per intenderci. Lui poi è mancino, mentre Kakà giocava col destro. Per me il ruolo a lui più congeniale è quello di seconda punta, però non bisogna appiccicargli fin da ora una etichetta precisa".

Cosa che però accadrà una volta sbarcato in Italia. Nel 4-3-3 di Gattuso dove potrebbe giocare?

"Non è proprio il modulo più congeniale per lui. Esterno è bravo, ma non ha i cambi di velocità che servono per ricoprire al meglio quel ruolo. Gioca bene dietro una prima punta".

Il Milan l'ha pagato 35 milioni di euro.

"Una valutazione rischiosa, perché parliamo di un calciatore alla sua prima esperienza europea che quindi dovrà adattarsi in una nuova realtà".

Però in questo senso c'è Leonardo, che è una garanzia.

"Ma Leonardo ormai vive e lavora in Italia, non ha il tempo di venire in Brasile e vederlo in almeno dieci partite. Il problema è che qui, paradossalmente, i club italiani ci vengono poco e poi pagano i giocatori quando costano tanto. L'unico vantaggio di avere Leonardo come dirigente è che per parlare con Paquetà non servirà il traduttore, visto che entrambi conoscono il portoghese...".