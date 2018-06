ESCLUSIVA TMW - Durante: "Toro, Verissimo è forte ma servono 15 mln cash"

Lucas Verissimo, difensore classe '95 del Santos interessa moltissimo al Torino. Piace a molti club, perchè pare davvero pronto a spiccare il volo (al Toro è stato segnalato da chi insediò come ds al Pisa proprio Petrachi). "E' un calciatore davvero interessante - dice a Tuttomercatoweb.com Sabatino Durante, intermediario di mercato e grande conoscitore del calcio brasiliano - è alto, elegante e veloce ma il Santos vuole almeno 15 milioni cash. Il club peraltro adesso è anche in difficoltà perché la squadra sta lottando per non retrocedere. E non può privarsi di un calciatore importante per un'offerta di 6,5 milioni più 2,5 di bonus come ha fatto il Torino. Per quella cifra non danno neanche la metà del calciatore".

Insomma, Verissimo può lasciare il segno in Europa?

"Ha tutto per poter fare bene. Somiglia vagamente a Romagnoli, con l'unica differenza che è destro e non mancino".