ESCLUSIVA TMW - Dybala-Barça, la Juve fa muro. E per il 2018 ci pensa il Real Madrid

Paulo Dybala, futuro ancora alla Juventus. L'attaccante argentino è un'idea del Barcellona per sostituire Neymar, una possibilità che però non ha molte chance di andare in porto. La Juventus fa muro, Dybala non partirà in questo calciomercato. Possibile partenza invece nella prossima stagione, ci pensa infatti il Real Madrid. L'ex attaccante del Palermo (a cui pensava il PSG prima di virare su Neymar) è idea forte e concreta del Real, una soluzione che troverebbe anche maggiore gradimento da parte del diretto interessato. Ma questa stagione, per Paulo Dybala, sarà ancora in bianconero...