ESCLUSIVA TMW - Emam, il primo egiziano in A: "Salah il più grande del Paese"

Un paese intero è pazzo per il suo giocatore. L'Egitto è ai piedi di Mohamed Salah. Lo si era capito bene lo scorso 18 marzo, quando alle presidenziali l'asso del Liverpool aveva raccolto il 6% dei voti, risultando, pur non essendo candidato, il secondo più votato dopo Abd al-Fattāḥ al-Sīsī (97,11%). Hazem Emam, primo giocatore egiziano a giocare in Serie A, ci spiega cosa voglia dire oggi Salah per il suo Paese: "Ieri contro la Roma c'era tutto l'Egitto a seguire la partita, un Paese di 100milioni di abitanti che incitava il suo beniamino. Guardando i social network qualsiasi egiziano oggi ha postato in bacheca una foto di Salah o twittato qualcosa su di lui".

Si aspettava una crescita simile?

"Onestamente no. Ero fiducioso potesse fare molto bene al Liverpool ma mai mi sarei aspettato a questo punto della stagione 43 reti. E poi quanti assist".

Che cosa rappresenta Salah oggi, per gli egiziani?

"È qualcosa di speciale e considerato ormai il più grande giocatore egiziano di tutti i tempi. Il nostro Paese ha avuto ottimi giocatori, ma quello che sta facendo Salah in questi anni è qualcosa di incredibile: il primo egiziano in Premier League, un egiziano che si sta imponendo da assoluto protagonista in un campionato così importante. La sua media realizzativa l'ho vista tenere solo da Messi. Quando gioca il Liverpool ormai è un rituale, tutti in casa a guardare i reds, è una vera e propria mania".

Può vincere il Pallone d'Oro?

"Speriamo, perché questo è un anno speciale per noi. Ci sono i Mondiali e questo è un fattore sicuramente importante. Noi riponiamo molte speranze in lui".