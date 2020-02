ESCLUSIVA TMW - Emanuele Calaiò: "Così è nato il soprannome Arciere..."

vedi letture

esclusiva Emanuele Calaiò: "Così è nato il soprannome Arciere..."

Emanuele Calaiò, la sua esultanza e il soprannome Arciere. Anche di questo ha parlato ai nostri microfoni l'ex attaccante, in questi giorni a Coverciano per il corso da Direttore Sportivo: "All'epoca c'era Totti che faceva il gesto del ciuccio e Toni quello dell'orecchio. E alla fine si tendeva a imitarli. Io volevo una esultanza tutta mia, anche per far sì che qualcuno avesse poi potuto imitare me. Così parlando con i miei amici quando ero a Napoli venne fuori questa idea, scoccare la freccia nel cuore dei tifosi dopo un gol e condividere questa gioia con la gente è una cosa che non faceva nessuno. O meglio, nessuno in questo modo. Così è nata questa esultanza e, dopo qualche gol, tutti sui giornali e Di Marzio che faceva all'epoca le telecronache del Napoli per Sky cominciarono a utilizzare il soprannome 'Arciere'. Da quel momento in poi, mi hanno sempre chiamato così".

Alle 15.00 l'intervista integrale a Emanuele Calaiò